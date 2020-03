Waarom naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika?

LEEUWARDEN - In je eigen omgeving is het moeilijker om af te kicken van je verslaving, als je naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika gaat ligt dat anders. De omgeving doet wonderen voor je herstel. Je thuissituatie mag je even achter je laten en je kan je volledig focussen op jezelf. Dit zonder de verleidingen die er in Nederland zijn.

Wil je een nieuwe start, dan is het een goede manier om te beginnen in een ander land met een andere cultuur en gebruiken. Uit onderzoek van Afkickkliniekinfo blijk dat steeds meer Nederlandse klinieken een vestiging hebben in het buitenland. Het kan ook zijn dat ze samenwerken met een gevestigde verslavingskliniek in het buitenland.

Hoe zijn de behandelingen bij een verslavingskliniek in Zuid-Afrika?

Over het algemeen zijn de behandelingen hetzelfde als bij een afkickkliniek in Nederland. Doordat de behandeling plaatsvindt in een ander land helpt dit bij je herstel. Je bent de hele dag bezig met lessen voor jou alleen en lessen in een groep. De lessen zullen intensief zijn zodat je weer controle krijgt over je eigen leven.

Naast de intensieve behandeling is het net zo belangrijk om te ontspannen, wat je daarin gaat doen verschilt per afkickkliniek. Je kan bijvoorbeeld denken aan zwemmen, sporten, een excursie in de buurt van de kliniek.

Meestal heb je een eigen kamer tot je beschikking tijdens je behandeling. Echter, in sommige klinieken deel je een kamer met één of meerdere personen. Je eet gezamenlijk met de groep. Je zult niet alleen met Nederlanders in een kliniek zitten. Er zitten vaak verslaafden uit verschillende landen met verschillende problemen. Houd er rekening mee dat de gesproken taal meestal Engels is.

Wat zijn de kosten als je naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika gaat?

Het is belangrijk dat er connecties zijn tussen de Nederlandse verslavingskliniek en de afkickkliniek in het buitenland. Als dat inderdaad zo is dan zal de volledige behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de behandeling geldt dan alleen het wettelijke eigen risico. Al zijn er ook verslavingsklinieken waar je deze niet hoeft te betalen. Houd wel rekening met de reiskosten. Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar en instelling of deze wel of niet vergoed worden. Informeer altijd vooraf in hoeverre jouw zorgverzekeraar de kosten dekt.

Wat gebeurt er na jouw behandeling in het buitenland?

Als jouw behandeling is voltooid dan kom je in een belangrijke fase. Alles wat je hebt geleerd tijdens de behandeling ga je zelf toepassen. Je doet dat in je eigen vertrouwde omgeving. Het nazorgtraject in Nederland helpt je te voorkomen dat je een terugval krijgt. Je gaat verder werken aan je herstel.