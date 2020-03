Grote brand in garagebedrijf in Oldeberkoop

Publicatie: ma 02 maart 2020 19.54 uur

OLDEBERKOOP - Bij een garagebedrijf aan de Oosterwoldseweg in Oldeberkoop is maandagavond een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uit o.a. Oldeberkoop, Noordwolde, Nieuwehorne en Gorredijk ter plaatse gekomen om het vuur te bestrijden.

Naast de brand in de loods vlogen ook meerdere auto's in brand.

FOTONIEUWS