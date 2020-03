Man (52) die agent neerstak, deze week voorgeleid

Publicatie: ma 02 maart 2020 17.52 uur

DRACHTEN - De 52-jarige man uit Drachten die zondagavond een agent neerstak, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en overgeplaatst in een cel.

Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en huiselijk geweld jegens zijn echtgenote. Zijn vrouw was de bewuste avond de woning uitgevlucht en had de politie gebeld. De man begon een agent te steken toen de politie met hem in gesprek wilde gaan over de situatie. Een collega schoot de man vervolgens neer.