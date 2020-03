Werkzaamheden Dokkum - Wetsens - Metslawier

Publicatie: ma 02 maart 2020 14.43 uur

WETSENS - Vanaf maandag 2 maart starten de netbeheerders Stedin en Liander gezamenlijk met de aanleg van kabels en leidingen in de berm langs het fietspad tussen Dokkum, Wetsens en Metslawier. De reden voor de nieuwe gasleiding is om ervoor te zorgen dat de leverbetrouwbaarheid ook in de toekomst voor Metslawier e.o. gegarandeerd blijft. De middenspanningskabel van Liander wordt aangelegd voor het verzwaren van het bestaande elektriciteitsnet, zodat in de huizen het licht blijft branden.

Om de kabels en leidingen veilig aan te leggen is in overleg met de gemeente besloten dat de bestaande weg tussen Dokkum en Metslawier voor doorgaand verkeer wordt gestremd. Er is een omleidingsroute ingesteld. Fietsers, aanwonenden en bussen kunnen gebruik blijven maken van de bestaande weg waarbij voor fietsers een kleine omleiding is ingesteld.

De werkzaamheden voor de aanleg van de gasleiding en elektriciteitskabel zijn gepland van 2 maart tot en met eind juni.