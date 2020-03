Persoonlijk krediet voordeliger dan ooit

Publicatie: vr 28 februari 2020 14.30 uur

LEEUWARDEN - De rente is op het moment erg laag. Nadelig, wanneer je geld op je spaarrekening hebt staan, maar voordelig wanneer je een persoonlijke lening wilt afsluiten. Een rente van rond de 4% is niet veel, daarom kiezen veel mensen voor een persoonlijk krediet.

Persoonlijke lening

Een persoonlijk krediet is een lening met een vast bedrag, een vaste rente, een vaste looptijd en een specifiek bestedingsdoel. Je krijgt het leenbedrag op het moment dat je de lening afsluit en hebt dus gelijk beschikking over het geld. Overigens kun je ook boetevrij extra aflossen, om de looptijd te verkorten.

Past een persoonlijke lening bij jou?

Zoals je hierboven kunt lezen is het persoonlijk krediet een financieringsvorm met veel zekerheden. Je vraagt deze lening aan als je een specifiek doel voor ogen hebt. Denk bijvoorbeeld aan een verbouwing, de aanschaf van een auto, of het aanschaffen van een extra vakantiehuis. Daarnaast kun je vaak alleen een persoonlijk krediet aanvragen als je tussen de 21 en 74 jaar oud bent.

Hoe werkt het?

Een persoonlijke lening afsluiten is zo gebeurd. Je leent een specifiek bedrag, de bank stort het bedrag en je kunt het gelijk uitgeven aan hetgeen waarvoor je geld hebt geleend. Vervolgens betaal je de lening in maandelijkse termijnen af. Je betaalt maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit aflossing + een deel van de rente. Op de einddatum is de lening volledig afgelost.

Boetevrij aflossen

Geld lenen kost geld, dat weten we inmiddels allemaal. Heb jij tijdens de looptijd van de persoonlijke lening een financiële meevaller? Dan kun je boetevrij extra aflossen. Hiermee verkort je de looptijd van de lening en verlaag je het openstaande bedrag. Voorheen hanteerden veel banken een boeterente, maar nu kun je bij de meeste banken dus boetevrij aflossen.