Omwonenden brand Oosterwolde terug naar huis

Publicatie: zo 01 maart 2020 15.35 uur

OOSTERWOLDE - De eerste omwonenden van de grote brand in aan de Houtwal in Oosterwolde konden in de loop van zondag terug naar hun woning. De brandweer doet in ieder huis metingen naar mogelijk schadelijke stoffen.

Een loods van 80 bij 120 meter brandde zaterdagnacht volledig uit. Uit voorzorg werden acht woningen in de buurt ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een bejaardenhuis in de buurt.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De plaats delict werd afgezet in verband met het onderzoek. Ook werd er zondag nog nageblust door de brandweer.

