Auto in de sloot, bestuurder verdwenen

Publicatie: zo 01 maart 2020 08.17 uur

GORREDIJK - In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 01.00 uur kregen de agenten een melding van een voertuig te water naast de Badweg in Gorredijk.

Meerdere politie-eenheden vanuit Drachten gingen met spoed die kant op. Naast de Badweg troffen de agenten een auto aan welke in de sloot lag. De agenten die ter plaatse kwamen, troffen wel een voertuig aan, maar van de inzittende ontbrak ieder spoor. Meerdere politie-eenheden zijn het dorp in gegaan om de bestuurder te zoeken.

De agenten hebben tijdens de berging de weg gedeeltelijk afgesloten. Na een zoekactie in het dorp, door de politie, werd de bestuurder, met natte voeten, aangetroffen. Hij is meegenomen naar het bureau om een drank/drugs test te doen. Wat hier de uitslag van is, is niet bekend gemaakt. De auto staat geregistreerd op de vriendin van de bestuurder.

