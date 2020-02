Concert 'De kracht van muziek' uitverkocht

Publicatie: za 29 februari 2020 18.20 uur

BUITENPOST - Het concert ‘De kracht van muziek’ van stichting het Behouden Huis op zondag 1 maart a.s. in de raadzaal in Buitenpost is uitverkocht. Iedereen die kaarten heeft gereserveerd staat op de gastenlijst van de stichting. Met het totaal aantal gereserveerde plekken is de zaal vol. Tijdens de interactieve muziekbelevenis ‘De kracht van muziek’ neemt dirigent Ido Gerard Kempenaar het publiek mee op zoek naar de kracht van muziek.

Parkeren gemeentehuis

Bezoekers van het concert kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein voor het gemeentehuis. In geval van grotere bijeenkomsten, zoals het concert, is deze parkeerplek snel vol. Parkeren kan dan op plekken rondom het gemeentehuis in Buitenpost. Kijk op www.achtkarspelen.nl/parkeren voor de juiste route en alternatieve parkeergelegenheid.

Concert & consumpties

De muziek wordt verzorgd door Fanfare-orkest Beatrix Doezum, uitgebreid met een combo en zangsoliste Bertina Grijpstra. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang bedraagt € 10 inclusief een kopje koffie of thee, kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. In de pauze van het concert kunt u consumpties (koffie, thee of frisdrank) bij de bar in de foyer krijgen. Hiervoor gebruikt u consumptiebonnen, deze zijn verkrijgbaar in de hal. Betaling met pin is niet mogelijk. Na afloop van het concert (circa 17.30 uur) is er geen gelegenheid meer om iets te drinken.