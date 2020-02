Chr basisscholen DamwÃ¢ld verder als De Sprankeling

Chr basisscholen Damwâld verder als De Sprankeling

Publicatie: za 29 februari 2020 18.15 uur

DAMWâLD - Al een paar jaar lang werken CBS De Fontein en CBS De Bron uit Damwâld toe naar een fusie. In september moet het er echt van komen, want dan gaan beide scholen samen verder in Campus Damwâld. Vrijdag hebben ze de nieuwe naam van de fusie-basisschool onthuld: CBS De Sprankeling. Een speciale commissie bestaande uit ouders en leerkrachten nomineerde drie namen. Uit een stemming onder gezinnen en personeel is 'De Sprankeling' als winnaar uit de bus gekomen.

Alle ouders, leerkrachten en medewerkers hebben de gelegenheid gehad om een naam te bedenken en in te sturen. Donderdag heeft een commissie, bestaande uit twee ouders en drie leerkrachten van beide scholen, uit alle inzendingen drie namen genomineerd. Direct daarna brachten gezinnen en personeelsleden hun stem uit via een online enquête. 'De Sprankeling' heeft met 44% van de stemmen gewonnen. Andere namen waren 'De Linebeam' met 40% van de stemmen en 'De Wetterkring' met 16% van de stemmen.

Volgend schooljaar gaan CBS De Fontein en CBS De Bron gezamenlijk verder als De Sprankeling. "De ogen zijn de spiegels van de ziel. Wij willen ze zien sprankelen, want dan sta je open voor ontdekking, voor plezier, voor wat nieuw is. Dat is de mooiste basis om te leren en te groeien. Wat sprankelt is licht, letterlijk en figuurlijk. Wat Licht met water doet", is de dieperliggende gedachte achter de winnende naam.

Campus Damwâld

Het is een compleet nieuwe start en in een gloednieuw gebouw 'Campus Damwâld'. Naast CBS De Sprankeling krijgen onder andere ook OBS Dr. J. Botkeskoalle en de sporthal een nieuw onderkomen in Campus Damwâld. De Campus moet het bruisend hart van Damwâld worden waar inwoners terecht kunnen voor talentontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en gezondheid.