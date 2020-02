Feestelijke opening van Dijkstra Mode

Publicatie: za 29 februari 2020 18.00 uur

FEANWâLDEN - De grote opening is van start gegaan! De afgelopen weken is er flink geklust bij Dijkstra Mode. Vloeren werden er uitgesloopt, muren verschoven en er werd plaats gemaakt voor nieuwe toonbanken, paskamers en koffiehoekjes. Een complete metamorfose.

Na een aantal kleine modernisaties in de winkel was het nu dan echt tijd voor het grote werk: de complete zaak is verbouwd! Door de ruime, gratis parkeermogelijkheid zowel aan de voor- als achterkant van de winkel bleef het mogelijk om open te blijven. Eén ingang afsluiten en klussen maar!

Zo werd de verbouwing opgedeeld in fasen waarbij een warme, natuurlijke uitstraling begon te ontstaan. Stoere elementen zijn afgewisseld met rustige vormen en materialen. "Zo hebben we ervoor gekozen om op de herenafdeling te werken met veel betonlook en warme roestkleuren, terwijl we er juist voor hebben gezorgd dat wel de vloer rust uitstraalde." Aldus Cees Dijkstra.

Op de damesafdeling is de houten PVC vloer zichtbaar, waar deze is afgewisseld met een lichte betonlook en zelfs een visgraatje. Op deze manier ontstaan er verschillende sfeerbeelden in de winkel om een goed onderscheid te maken in sportief en gekleed. Paskamers zijn vernieuwd, waarbij ook de extra grote paskamer beschikbaar blijft. Zo is het voor een mindervalide niet alleen eenvoudig parkeren voor de deur, maar voldoet Dijkstra Mode ook aan het gemak in de winkel. "Wat de verlichting betreft zijn we veel gaan werken met spots, de kleding komt op deze manier nóg mooier uit."

Winkelen moet een uitje zijn

In de vernieuwde koffiehoek ontbreekt er niks aan sfeer: een persoonlijk ontworpen krijtmuur en een comfortabele bank met ronde tafeltjes om na het shoppen even heerlijk bij te komen met een kopje koffie of thee. Ook dat is iets wat Dijkstra Mode typeert, winkelen moet een uitje zijn, je moet je op je gemak voelen. Dijkstra Mode bestaat uit een deskundig verkoopteam bestaande uit 10 medewerkers waarvan deels familie. Bij Dijkstra Mode kunt u persoonlijk en eerlijk advies verwachten. Persoonlijke aandacht staat volgens Cees op nummer één, waar zeker de kwaliteit niet ontbreekt. "Wij vinden het belangrijk dat je thuis komt met een outfit die bij je past."

Elke leeftijd

Binnen Dijkstra Mode vind je meer dan 50 verschillende merken, waarbij wekelijks nieuwe collectie binnen komt. Op de herenafdeling is de mode opgebouwd uit jong en sportief met merken als Tom Tailor, No Excess en Petrol Industries, naar meer gekleed, met merken als Camel Active, Baileys, Fellows United en Olymp. Terwijl dit laatste merk naast Digel en Carter & Davis ook veel wordt gebruikt bij mode voor de bruidegom.

Wat damesmode betreft kun je ook voor elke leeftijd slagen: mode van sportief en casual tot klassiek en gekleed, dat alles onder één dak. Op de damesafdeling vind je merken als Dreamstar, Cecil, Street One en Sandwich. Sinds dit voorjaar is ook Geisha aan het merkenpakket toegevoegd. Toch liever gekleed voor de dag? Kies dan voor merken als Lebek, Rabe of Setter. Medewerkers zijn creatief in het samenstellen van sets onder verschillende merken en zijn bovendien gericht op de laatste trends. Op deze manier helpen ze u graag naar de perfecte outfit. Kort van lengte? Een smalle taille? Geen probleem! Wekelijks laat Dijkstra Mode broeken korter maken, schouders opvullen of items innemen. Dijkstra Mode biedt advies op maat. Volgens Durkje Dijkstra laat het team haar klanten graag thuis voelen: "Het familiegevoel dragen we graag over, zoals we al genoemd hebben, shoppen moet een uitje zijn, waarbij er tegelijk niets aan kwaliteit ontbreekt."

Opening

Het team van Dijkstra Mode nodigt iedereen deze week uit voor de opening van de compleet vernieuwde winkel waarin de nieuwste voorjaarscollectie voor hem en haar prachtig tot zijn recht komt. "We maken er feestelijke dagen van" geeft Durkje aan. "Met vers bereide hapjes, drankjes en de kleinste foodtuk van Nederland willen we de nieuwe winkel inwijden" Volgens Cees zijn er zelfs gratis kledingsets te winnen tijdens de kassabonactie die nog t/m a.s. zaterdag 7 maart loopt.

Damesmode, herenmode en mode voor de bruidegom onder één dak, in een compleet vernieuwde winkel. Waar service nog vanzelfsprekend is.

Link: www.dijkstramode.nl

