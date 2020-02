Eis 3 jaar cel en tbs voor Tesla-branden

Publicatie: vr 28 februari 2020 19.30 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de man die in maart en april 2018 tot twee keer toe de auto van een advocate in Joure in brand zou hebben gestoken. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Noordwolde en oud-inwoner van Harkema, ontkent. Kennissen van de verdachte hebben verklaard dat hij heeft gezegd dat hij de branden heeft aangestoken.

Technisch defect

De Tesla’s stonden vlak voor de woning van de advocate. Door de enorme hitte was een ruit van de woning gebarsten. In eerste instantie werd er gedacht aan een technisch defect aan de auto. Onderzoek van Tesla zelf wees uit dat er geen sprake was van een technisch mankement. Uiteindelijk vermoedde de advocate dat er wellicht sprake was van een gerichte actie, die te maken had met haar werk.

‘Een brand hoor je niet’

Behalve de bewoonster lagen in de woning twee kinderen op bed. Die moesten samen met hun moeder hals over kop de woning verlaten. Het had volgens de officier van justitie allemaal heel anders kunnen aflopen. ‘Een brand hoor je niet’. De verdachte is psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De man lijdt aan verschillende stoornissen, waaronder PDD-NOS, en er is sprake van afhankelijkheid van speed en alcohol.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Hij is vanwege die stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de deskundigen heeft hij een gebrekkig inzicht in zijn eigen gedrag en is hij gemakkelijk te beïnvloeden. De Noordwoldiger is eerder veroordeeld voor brandstichtingen. Hij wordt ook verdacht van de diefstal van gereedschap en het tanken met een gestolen tankpas.

Uitspraak: 13 maart.