Angst voor verkeersdrukte bij nieuwe KFC

Publicatie: vr 28 februari 2020 15.37 uur

DRACHTEN - De komst van het nieuwe fastfoodrestaurant van Kentucky Fried Chicken (KFC) in Drachten leidt tot toename van de verkeersdrukte in een onoverzichtelijk gebied. De vestiging komt pal naast McDonald's. Buurman Hans Hofstee van het gelijknamige autobedrijf ziet het zwerk in dat opzicht drijven. Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad in Smallingerland schetste hij een somber beeld.

De situatie rondom het perceel aan de Omloop, waar in vroeger dagen een autobedrijf was gevestigd, is verkeerstechnisch onoverzichtelijk, aldus Hofstee. Hij verwacht grote problemen. "De Omloop is een drukke weg. Automobilisten moeten een hele rare hoek en bijna haaks draaien als ze het KFC-terrein straks verlaten. In het verleden zijn er daar veel bijna-ongelukken geweest en ik verwacht niet dat dat met de huidige plannen verandert."

Eigenaar Gauke Hylkema van het perceel schetste samen met de door hem ingehuurde architect voor het KFC-plan een ander beeld. Ze zeggen juist rekening te houden met de verkeersdrukte. "De insteek van het plan is juist om de situatie overzichtelijk te maken. We hebben het restaurant op de hoek van het bouwblok gezet, waardoor ten opzichte van McDonald’s een binnenterrein ontstaat. Bomen en een heg geven een aardige uitstraling naar buiten toe. We verwachten niet dat de bezoekers van beide restaurants in elkaars vaarwater zitten", aldus architect Van der Kamp.

Tussen beide restaurantketens is overleg gaande om de parkeerterreinen aan elkaar te koppelen. Ze zijn weliswaar elkaars concurrent, maar op meer plekken in Nederland zoeken McDonald’s en KFC elkaar op. Daar plukken ze beide vruchten van. Het aantal van 52 parkeerplaatsen is boven de norm. KFC verwacht maximaal veertig nodig te hebben. Voor het personeel worden nog zes parkeerplekken bij het Rode Kruis even verderop gehuurd.

De opvatting van architect Van der Kamp dat er geen voetgangers komen, werd vurig door Hofstee bestreden. Nu al komen veel mensen met de benenwagen naar McDonald’s en dat zal volgens hem bij KFC niet anders zijn.

Het plan om KFC naar Drachten te halen is afkomstig van Gauke Hylkema, die meerdere autobedrijven in Noord-Nederland heeft. Hij kocht het inmiddels vervallen pand van de vorige eigenaar, die er een autobedrijf had. Aangezien het aantal dealers in Nederland krimpt, was de vestiging van een nieuw autobedrijf op die plek niet aan de orde. Een combinatie van KFC en McDonald’s in Drachten vond Hylkema wel aardig. Vandaar dat hij het initiatief nam om de Amerikaanse fastfoodketen te vragen zich op de opengevallen plek te vestigen.