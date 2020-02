Inbreken met â€˜Bulgaarse methodeâ€™: 10 maanden cel

Inbreken met ‘Bulgaarse methode’: 10 maanden cel

Publicatie: vr 28 februari 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Voor een poging tot inbraak in een woning aan de Flecht in Dokkum, op 22 mei vorig jaar, en een inbraak in een woning aan de Johannes Kuikenstraat in Sint Annaparochie, eind juli vorig jaar, is een 34-jarige inwoner van Menaam vrijdag veroordeeld tot tien maanden cel. De Leeuwarder rechtbank sprak de man wegens gebrek aan bewijs vrij van drie woninginbraken In Dronrijp en een tweede inbraak in Sint Annaparochie.

Gefilmd door deurbel met camera

De verdachte had in eerste instantie alle inbraken ontkend, totdat hij ermee geconfronteerd werd dat hij was gefilmd door een deurbel met camera van de woning in Dokkum. Toen zei hij dat hij dronken was geweest. Na de inbraak in Sint Annaparochie was de man in zijn auto aangehouden voor een drankcontrole. Zijn bijrijder had een fles Bacardi op schoot, bij de inbraak in Sint Anne was een fles rum buitgemaakt.

‘Bulgaarse methode’

Bij de meeste inbraken was de zogeheten ‘Bulgaarse methode’ gebruikt: inbrekers forceren een cilinderslot dat een stukje uitsteekt. Hoewel de auto van de man een paar keer was gesignaleerd in straten waar was ingebroken, zag de rechtbank te weinig bewijs om de Menamer ook aan de andere inbraken te koppelen. Bij de inbraken werden voornamelijk sieraden buitgemaakt. De Menamer heeft een lijvig strafblad (23 pagina’s) waarop meest inbraken en andere vermogensdelicten prijken.