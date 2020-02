Stiekem in slaapkamer buurvrouw gefilmd: celstraf

Publicatie: vr 28 februari 2020 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (31) die stiekem een camera bij zijn buurvrouw in de slaapkamer had geplaatst, is vrijdag veroordeeld tot tien maanden cel plus vijf maanden voorwaardelijk, onder andere wegens stalking en het wederrechtelijk binnendringen van de woning van de buurvrouw. De man had de huissleutel van de buurvrouw gekopieerd en was meerdere malen heimelijk in de woning geweest.

Tien keer in de woning geweest

De camera stond in verbinding met de telefoon van de Drachtster. De man stond zelf ook op de beelden die de politie naderhand heeft aangetroffen op zijn telefoons en computers. De politie telde 600 foto’s en films, de officier van justitie vermoedde dat de verdachte nog veel meer opnames heeft gemaakt. Hij is naar schatting tien keer stiekem in de woning van de buurvrouw geweest. Hij maakte foto’s van de slaapkamer en nam bh’s van de vrouw mee, waar hij vermoedelijk in heeft gemasturbeerd.

‘Vreselijke vieze vent’

In haar slachtofferverklaring schreef de vrouw dat ze het gevoel had dat ze geestelijk was verkracht door de verdachte. ‘De vriendelijke buurman is een vreselijke vieze vent’, schreef de vrouw. De vrouw voelt zich nergens meer veilig, ze heeft de woning zo snel mogelijk verlaten. Ze was bang dat de beelden op internet zullen opduiken. Daar hoefde ze volgens de verdachte niet bang voor te zijn. Voor de zekerheid eiste de officier dat alle gegevensdragers van de man worden vernietigd. De rechtbank ging daarin mee en beval de verbeurdverklaring van acht telefoons, vier computers en een filmcamera. De man moet ruim 2500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.