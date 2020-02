Vragen in politiek T-diel krijgen prijskaartje

Publicatie: vr 28 februari 2020 13.35 uur

BURGUM - Een nieuw hoofdstuk in de politiek van Tytsjerksteradiel. De beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden krijgt namelijk een prijskaartje. Ambtenaren moeten vanaf aangeven wat het antwoord in euro's heeft gekost. Het idee kwam van raadslid J. van der Veen (CU). Zij liet hiermee blijken dat raadsleden het belang van de vragen moeten afwegen tegen de kosten die het met zich meebrengt.

Bij het in stemming brengen van de motie werd gelijk duidelijk hoe de verhoudingen in de raad liggen. De coalitie (CU, CDA, FNP) stemde voor en de oppositie (D'66, GL, PvdA, VVD) tegen. Twee deze 'blokken' staan de laatste tijd vaak lijnrecht tegen over elkaar. In november eiste de oppositie een raadsonderzoek wat geblokkeerd werd door de coalitie. Als reactie daarop startte de oppositie een website waarop vragen en antwoorden worden gepubliceerd. De coalitie kwam als reactie hierop met de motie van vandaag.

Brigitta Scheepsma (GL) vond dat het prijskaartje het democratisch proces ondermijnt. Ook focust ze op de kwaliteit van de antwoorden. In het verleden moest er soms wel tot drie keer vragen worden gesteld voordat het college volledig antwoord gaf. "Hoe vaak mochten we maar één vraag over iets stellen en moesten we daarna in het vervolg schriftelijke vragen stellen. De kwaliteit van de antwoorden heeft ook vaak te wensen over gelaten."

Erwin Duursma (D66) had een 'niet pluis' gevoel bij het idee. "Ik ben voor transparantie maar voor mijn gevoel moet ik nu van te voren altijd nadenken over de kosten van de vragen. Ik stel geen domme vragen. Ik heb er geen lekker gevoel bij en het beperkt me ergens in. Ik kan wel tien dingen bedenken om meer grip op te hebben dan mijn eigen vraag."

Dineke Wagenaar (VVD) vond het aanvankelijk een goed idee maar wilde wel weten hoe uitgebreid de calculatie van de kosten wordt gedaan. Een kostenindicatie was voor haar prima geweest. De VVD stemde uiteindelijk samen met de rest van de oppositie tegen.

Menno Steenland (PvdA) vond het sympathieke gedachte maar was faliekant tegen het voorstel. Hij was bang voor gevolgen als: "Zie je wel, je hebt zoveel vragen gesteld en dat kost zoveel en daardoor hebben we mogelijk een tekort". Als ik een vraag stel dan heb ik daar over nagedacht en dan wil ik het antwoord weten.

De heer Van der Velde (FNP) wilde wel een proef voor dit jaar starten. En uiteraard ook de ChristenUnie en CDA waren voor de motie. Rond 0.45 uur in de nacht werd een meerderheid gehaald en was hiermee ook de raadsvergadering van deze dag afgerond.