Zeehond op bezoek bij vakantiepark

Publicatie: vr 28 februari 2020 12.37 uur

WESTERGEEST - Een niet zo alledaags tafereel vrijdagmorgen op de steiger bij vakantiepark Ljeppershiem in Westergeest. Op deze steiger lag namelijk een zeehond!

Het gebeurt vaker dat zeehonden worden gespot in zoetwater. In de meeste gevallen vinden zij zelf hun weg terug naar zee. Of de zeehond heeft bijgeboekt bij het vakantiepark is niet bekend.