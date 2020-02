Pannakooi in Dokkum wordt weggehaald

Publicatie: vr 28 februari 2020 11.33 uur

DOKKUM - De pannakooi in de Reigerstraat in Dokkum wordt verwijderd. De pannakooi wordt uiterlijk 1 mei 2020 weggehaald. Tot die tijd blijft het met een hekwerk afgesloten.

Er was veel gedoe rondom de pannakooi omdat deze overlast veroorzaakte in de buurt. In juli 2019 bepaalde de rechtbank dat de voorziening tijdelijk moest worden gesloten, vanwege klachten over (geluids)overlast. De gemeente wilde een nieuw besluit nemen maar realiseert zich nu ook dat de korte afstand tot woningen altijd voor overlast kan blijven zorgen. Daarom is er nu besloten om de pannakooi toch helemaal te verwijderen.