Verdachte bij schietincident in been geschoten

Publicatie: do 27 februari 2020 22.01 uur

DRACHTEN - Op de Lavendelheide in Drachten heeft donderdagavond een schietincident plaatsgevonden. Een verdachte is bij zijn arrestatie in zijn been geschoten. Het gebeurde op het terrein bij Van der Valk. Bij de aanhouding is het arrestatieteam ingezet.

De verdachte raakte gewond, maar is buiten levensgevaar. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het mobiel medisch team is met de auto naar het ziekenhuis gereden. Wat is precies is gebeurd is nog niet bekend. Het Landelijk Team Forensisch Onderzoek is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen.

Voordat de verdachte werd aangehouden zou een politiehelikopter boven de plek van het incident hebben gevlogen. Deze zou zonder verlichting meerdere malen boven Drachten hebben gecirkeld.

De aanhouding vond plaats als onderdeel van een lopend rechercheonderzoek. In het kader van dit onderzoek heeft de politie in totaal in 17 panden een inval gedaan. Daarbij zijn 10 verdachten aangehouden. De invallen zijn gedaan in Oosterwolde, Hoogeveen, Leeuwarden, Drachten, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart en Winschoten.

De panden zullen vannacht worden bewaakt om sporen veilig te stellen. De politie wil namelijk goed onderzoek doen bij deze panden. Volgens hen gaat dit bij een aantal panden beter in daglicht en daarom zal morgen pas de doorzoeking plaatsvinden.

FOTONIEUWS