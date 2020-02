Echtpaar Schipper-Gast 60 jaar getrouwd

Publicatie: do 27 februari 2020 17.04 uur

BUITENPOST -

Burgemeester Oebele Brouwer bracht op donderdag 27 februari een bezoek aan het echtpaar Schipper-Gast uit Buitenpost. Op die dag is het exact 60 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven.



De heer B.J. Schipper (5 juli 1934) en mevrouw H. Schipper-Gast (19 mei 1938) trouwden op 27 februari 1960. Beide zijn ze geboren en getogen in Tubbergen en ze leerden elkaar kennen via de jeugdvereniging en het zangkoor, waar ze beiden lid waren. Het echtpaar kreeg 4 dochters, 5 kleinkinderen en hebben inmiddels ook 2 achterkleinkinderen.



De heer Schipper en mevrouw Schipper zijn beiden een groot deel van hun leven werkzaam geweest in het onderwijs. Meneer Schipper was voordat hij trouwde onderwijzer in Vriezenveen en later ook 5 jaar op een school in Kampen. Mevrouw Schipper zorgde destijds voor de kinderen en deed het huishouden. Toen de kinderen wat ouder waren ging mevrouw Schipper studeren, de keuze viel op de studie ‘textiele werkvormen’. In 1965 verhuisden ze naar het noorden en gingen ze in Jubbega wonen. Hier werd de heer Schipper hoofd van een bassischool. Mevrouw had ondertussen de studie afgerond en ging op dezelfde school aan de slag als ‘handwerkjuf’. Later werd mevrouw nog docent ‘textiele werkvormen’ aan het Lauwers College in Kollum en werd de heer Schipper, tot aan zijn pensionering, directeur van Christelijke basisschool de Fakkel in Buitenpost.



Nadat ze beide met pensioen gingen hebben ze veel van de wereld gezien en maakten ze verre reizen naar Rusland, China en Haïti. Extra bijzonder was ook hun verblijf in Israël, waar ze in 1999 3 maanden in kibboets Nes Ammin verbleven. Nu mogen ze in hun vrije tijd graag samen fietsen en gaan ze samen op fietsvakantie. Ook zijn ze beide vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in Buitenpost en geven ze taallessen aan vluchtelingen. Meneer Schipper mag daarnaast ook nog graag zingen in het Westerlauwers mannenkoor, waar hij al bijna 40 jaar lid van is.



Het echtpaar verkeert nog steeds in goede gezondheid. Ze doen hun eigen boodschappen en onderhouden, naast hun eigen tuin, ook de tuinen van de buren. Op 27 februari vieren ze samen met de familie dit bijzondere jubileum.

