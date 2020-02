Autobedrijf mag verkoopactiviteiten uitbreiden

NIJEGA -

Autobedrijf Haarsma in Nijega mag zijn auto’s op het buitenterrein blijven verkopen. De gemeente Smallingerland heeft geen bezwaar tegen uitbreiding van de activiteiten. Een deel van het 700 m2 grote terrein was al in gebruik en dat wordt nu gelegaliseerd.



De meeste occasions staan direct naast het bedrijf zelf. Haarsma is sinds 1967 aan de Nije Tikewei in Nijega gevestigd. Het perceel valt onder het bestemmingsplan Kleine Kernen Noord, waarin de grond de bestemming ‘agrarisch gebied’ heeft. Formeel past de verkoop van auto’s daar niet in, maar college en gemeenteraad van Smallingerland hebben geen moeite met legalisering van de bedrijvigheid.



Autobedrijf Haarsma heeft werkplaats met vijf autobruggen. De garage is gespecialiseerd in drie merken, maar kan in principe elke auto, bedrijfsauto of camper repareren.