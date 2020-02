Litouwers vrijgesproken van inbraak in Surhuizum

Publicatie: do 27 februari 2020 15.07 uur

LEEUWARDEN - Twee Litouwers (30 en 34 jaar) zijn donderdag door de politierechter vrijgesproken van een woninginbraak in Surhuizum. De rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was om het tweetal te kunnen linken aan de diefstal van gouden sieraden uit een woning aan It Súd in Surhuizum. De gestolen spullen, gouden trouwringen, armbanden en kettingen, zijn overigens nooit teruggevonden. De bewoners waren op 20 november vorig jaar ‘s ochtends afwezig. Vlak voor ze begin van de middag terugkwamen, hadden de inbrekers hun slag geslagen.

BMW in Duitsland gehuurd

Een overbuurvrouw had een witte BMW met Duits kenteken op de oprit zien staan. Een bewakingscamera had beelden gemaakt. Daarop waren mensen te zien, ook een persoon die op de 34-jarige Litouwer leek. De andere verdachte, die niet op de zitting was verschenen, had de BMW in Duitsland gehuurd. De auto stond gesignaleerd en werd op 22 november aangehouden. De 30-jarige verdachte was een van de inzittenden. In de auto lag een pasje van een Roompot vakantiepark bij Beekbergen.

1500 euro aan onbetaalde boetes

Daar bleken de mannen een huisje gehuurd te hebben en daar werd ook de 34-jarige verdachte aangetroffen. De man verbleef in Nederland onder een valse naam, volgens zijn zeggen omdat er zo’n 1500 euro aan onbetaalde snelheidsboetes op zijn ‘echte’ naam stonden. Andere parkbewoners hadden geen goed gevoel bij de mensen in het huisje van de verdachten en hadden het management al gewaarschuwd.

Snelheidsovertredingen

Volgens de 34-jarige hadden hij en een paar kennissen het huisje gehuurd omdat ze vriendinnen wilden bezoeken die in Apeldoorn werkten. Officier van justitie Marco van den Broek had de snelheidsovertredingen niet teruggevonden op het strafblad van de Litouwer. Van den Broek had de verdachte wel herkend op een van de screenshots van de bewakingsbeelden. Hij eiste voor beide verdachten zes maanden cel.



Uitleveringsverzoek van Frankrijk

De rechter was echter niet voldoende overtuigd: dat de 30-jarige de auto had gehuurd, zei nog niks over zijn betrokkenheid bij de inbraak, vond Koelman. Datzelfde gold voor de camerabeelden. ‘Ik vind dat u er heel erg op lijkt, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat u het bent’, zei de rechter tegen de 34-jarige. Bij twijfel moet vrijspraak volgen. Dat gebeurde, maar daarmee was de Litouwer nog geen vrij man. Hij moet blijven zitten, Justitie in Frankrijk heeft om zijn uitlevering gevraagd. De gestolen sieraden zijn nooit teruggevonden.