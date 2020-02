Friezen rijden het vaakst in dieselauto's

Publicatie: do 27 februari 2020 12.17 uur

LEEUWARDEN - De dieselauto is in Friesland het meest gebruikte voertuig. Ruim 24% van het wagenpark is een dieselauto. Er is geen enkele provincie die hieraan kan tippen. In Limburg rijdt slechts 12.4% in een dieselauto.

De cijfers werden bekend uit een brandstof-onderzoek van Independer, dat hiervoor meer dan een miljoen vergelijkingen van autoverzekeringen op haar online platform analyseerde. Flevoland heeft verreweg het hoogste percentage elektrische auto's. Het gaat hier om 3.4% van het wagenpark. Friesland doet het met de elektrische auto ook goed. Bijna 2.4% van de Friezen rijdt inmiddels elektrisch. In de meeste andere provincies ligt dit percentage lager.

