Idesta Zorggroep neemt Noflik Wenje over

Publicatie: wo 26 februari 2020 22.55 uur

OENTSJERK - Woonzorglocatie Noflik Wenje in Oentsjerk wordt per 1 mei 2020 van zorgorganisatie Patyna overgenomen door Idesta Zorggroep, onderdeel van Fidesta Zorg Franchise. Met de overname blijft Noflik Wenje met zijn tien cliënten in principe voor de regio Trynwâlden behouden.

De kleinschalige setting was voor Patyna niet exploitabel. De zorgondernemers van Fidesta werken zelf mee waardoor zaken anders georganiseerd kunnen worden. "Patyna heeft in Fidesta daarom de ideale overnamekandidaat gevonden. In goede samenwerking wordt nu gekeken hoe de overgang soepel kan gaan verlopen", aldus Johan Krul, bestuursvoorzitter van Patyna.

In het begin zal Noflik Wenje onder Idesta Zorggroep komen te vallen. Zodra de zelfstandige zorgondernemers die Noflik Wenje gaan runnen bekend zijn, wordt Noflik Wenje één van de Fidesta Huizen. Fidesta ontzorgt en ondersteunt de zorgondernemers, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg.

Bij voldoende animo om in het Fidesta-concept mee te gaan is voor de huidige cliënten de continuïteit van zorg gegarandeerd. Ook medewerkers zijn op de hoogte van de overname. Personeel kan naar wens overstappen naar Idesta Zorggroep of bij Patyna blijven werken. Ook de actiegroep 'Noflik Wenje moat bliuwe" is op de hoogte gebracht van de overname. De actiegroep kwam in actie omdat de zorglocatie mogelijk zou verdwijnen doordat de stekker er uit werd getrokken door Patyna.

De overname is een voorgenomen besluit, de ondernemingsraad en lokale cliëntenraad van Patyna brengen hier nog advies over uit.