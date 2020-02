'Wachtlijst voor hulpvraag Carins rap inkorten'

Publicatie: wo 26 februari 2020 22.05 uur

DRACHTEN - De lange wachtlijst van mensen met een hulpvraag in Smallingerland moet rap worden ingekort. De verantwoordelijke organisatie Carins, een besloten vennootschap van de gemeente, kan de drukte niet aan. Tientallen inwoners bleven al langere tijd verstoken van huishoudelijke hulp of thuiszorg. Na de komst van Carins moesten ze een formulier invullen om opnieuw in aanmerking voor hulp te komen. Het verwerken van de enorme aantal herbeoordelingen stokte en daarmee de hulp aan betrokkenen ook.

Zes raadsfracties in Smallingerland dienden daarom een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd op te treden. ChristenUnie, CDA, PvdA, Smallingerlands Belang, SP en D66 hadden met hun initiatief de sympathie van de andere partijen in de gemeenteraad. Over de uitvoering verschilden de kampen van mening, maar 'we vinden het een sympathieke motie', oordeelde Piet Lesterhuis (GroenLinks).

De enorme drukte op de kantoren van Carins heeft gevolgen voor de uitvoering van huishoudelijke hulp, jeugdzorg, taxivervoer, beschermd wonen en ander zaken die onder de WMO vallen. Wethouder Sipke Hoekstra zegde toe alles in het werk te stellen om de problemen op te lossen: "Voor een deel is dat ook al gebeurd". De motie werd uiteindelijk niet ingediend, omdat de neuzen van alle partijen dezelfde kant op staan: "Carins moet beter zijn werk doen en acute problemen oplossen. Er moet een oplossing voor onze inwoners komen", aldus samengevat de standpunten in de gemeenteraad.

De motie van de zes raadsfracties werd ingediend naar aanleiding van een reportage van televisieprogramma Radar.