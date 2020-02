'Ontzie melkveehouders in watersportplan Oudega'

Publicatie: wo 26 februari 2020 21.20 uur

DRACHTEN - Melkveehouders moeten geen nadelige gevolgen ondervinden van de watersportplannen rond Oudega bij Drachten. Een gebied van twintig hectare pal tegen nationaal park De Oude Venen moet daarom landbouwgrond blijven en geen andere bestemming krijgen. Met dat pleidooi kwam Willem Tabak van landbouworganisatie LTO Noord tijdens een vergadering met raadsleden van de gemeente Smallingerland.

"Met nadruk wijzen we er op dat het betreffende gebied geen natuurbestemming moet krijgen. De betrokken melkveehouders zouden dan op zo’n zeshonderd meter afstand van een natuurgebied komen te liggen. Voor hen zou dat een negatief effect hebben als het om de uitstoot van stikstof gaat", aldus Tabak. Samen met de duinen in Bakkeveen is De Oude Venen een van de gebieden in Friesland die gevoelig voor CO2-uitstoot zijn.

Recreatie en landbouw komen ook met elkaar in aanvaring als binnen het masterplan ‘Oudega aan het Water’ gekozen wordt om recreatieoevers op landbouwgrond aan te leggen. Hetzelfde geldt voor de realisatie van wandel- en fietspaden door de landerijen. Tabak: "Die ontwikkeling vinden wij voor de agrarische sector niet wenselijk. We pleiten voor een duidelijke scheiding van openbaar toegankelijke grond en landbouwgrond."

De betrokken melkveehouders hadden aanvankelijk de nodige moeite met de recreatieplannen rond Oudega. Provincie Fryslân en gemeente Smallingerland hebben samen met alle belanghebbenden uitvoerig overlegd en gesproken. Tabak: "Uiteindelijk is er een best goeie oplossing op tafel gekomen, zowel voor de grondruil als de aankoop van landerijen."

Een relatief groot areaal landbouwgrond verliest zijn oorspronkelijk bestemming. Het haventje in het dorp wordt met ruim vier hectare vergroot. In dat gebied is ruimte voor horeca, woonarken voor recreanten en woningen, alsmede een strandje met speelvoorzieningen. Grootste ingreep is de aanleg van een meer, waarvoor in een polder 45 hectare op diepte gebracht moet worden.

Oostelijk

Met de plannen voor Oudega zet Smallingerland vooral het watersportgebied westelijk van Drachten op de kaart. Jan Kampherbeek van Watersportvereniging Drachten-Veenhoop pleitte voor nieuwe plannen voor het gebied ten oosten ervan. Hij pleit voor het maken van een allesomvattend plan voor de recreatievaart.