Komst KFC: 'Haaks op beleid gezonde opvoeding'

Publicatie: wo 26 februari 2020 20.54 uur

DRACHTEN - De komst van het fastfoodrestaurant Kentucky Fried Chicken (KFC) in Drachten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een deel van de raadsfracties in Smallingerland vindt een vestiging pal naast die van Mc Donald's aan de Tussendiepen onwenselijk. Een nieuw kiprestaurant staat haaks op het beleid om de inwoners gezond op te voeden, vinden zij.

De ‘keus voor een gezonde samenleving’ boven ‘alweer een fastfoodrestaurant’ komt van onder andere SP en FNP. ,,We hebben de ambitie om een gezonde samenleving te realiseren. De aanstelling van buurtsportcoaches, de invoering van gezonde kantines, de keus voor duurzame landbouw en gezond eten horen daarbij. Het is best wel eigenaardig dat we nu kiezen voor fastfood. Het lijkt ons niet verstandig dat te doen’’, aldus Michiel Schrier van de SP.

Dinie Mulder (PvdA) wees op de voordelen van een nieuw KFC-restaurant. De werkgelegenheid voor laaggeschoolde mensen en ook nieuwbouw op de plek van ,,een van de vreselijkste rotte kiezen’’ in Drachten vond ze genoeg reden om planologisch met de komt van KFC in te stemmen. Wethouder Marjan Sijperda vond dat de inwoners van Smallingerland best in staat zijn om zelf te beslissen wat ze eten. "En waarom hebben we wel twee vestigingen van McDonald’s in Drachten en zou deze niet mogen?"