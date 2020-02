Toneelvereniging Harkjema: Memmen by it stek

Publicatie: wo 26 februari 2020 20.46 uur

HARKEMA - Harkjemmar is er klaar voor. Het theaterstuk Memmen by it stek is klaar en ze zijn klaar om het voor publiek te spelen. Op 28 en 29 februari om 20.00 uur zullen zij het stuk opvoeren in de Klok.

Memmen by it stek, wat moet je je daarbij voorstellen? Waar zouden deze moeders nu over praten? Ben je nieuwsgierig geworden? Dan kun je erachter komen dat er veel gebeurt.

FOTONIEUWS