20 jarige rijdt te snel met MMBS voertuig

Publicatie: wo 26 februari 2020 19.42 uur

DRACHTEN - Op de Pyriet in Drachten is woensdag een 20-jarige bestuurder van een MMBS bekeurd op rijden met te hoge snelheid.

De op het oog gewone vrachtwagen was omgekeurd naar een zogenaamd MMBS voertuig(Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid) met een maximale snelheid van 25 km/u. De bestuurder werd geklokt op 57 km/u.

Mogelijk is er geknoeid aan de begrenzing. In overleg met de officier van justitie is het voertuig in beslag genomen. Tot op heden is nog niet bekend wat er met het voertuig gaan gebeuren.

