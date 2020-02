Fietspad onder water tussen Kollum en Buitenpost

Publicatie: wo 26 februari 2020 18.33 uur

BUITENPOST - De afgelopen dagen is veel regen gevallen. Ook de komende week wordt nog veel neerslag verwacht, rond de 35 mm. De afgelopen week is er rond de 45 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigt raakt, stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig.

Het fietspad H. Ottevangerpaad Noard staat gedeeltelijk onder water door het hoge water, sommige fietsers keren om geen natte voeten te krijgen. Maar sommige fietsers gaan door zo'n 30 cm water om hun weg te vervolgen.

Waterstanden

Het gemiddelde peil van de Friese boezem is -52 N.A.P. Op dit moment is de gemiddelde waterstand opgelopen tot -40. N.A.P. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en beperkte spuimogelijkheden in het Noorden.

