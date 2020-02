Met vijf keer teveel op tegen paaltje gereden

LEEUWARDEN - De politie in Drachten kreeg op 27 december een melding van een automobilist die onder invloed van drank tegen een paaltje was gereden. Toen de politie arriveerde stond er een auto midden op de weg, een 54-jarige Drachtster was de bestuurder. De man produceerde een uitzonderlijk hoog alcoholpromillage: 1210 ug/l – ongeveer 2,78 promille - meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid.

Geen groentje

Wat dat betrof was de Drachtster niet bepaald een groentje: in maart 2016 was hij ook al eens betrapt op dronken rijden. Toen blies hij 1220 ug/l. De rechter had graag gezien dat de Drachtster naar de zitting was gekomen, dat was niet het geval. ‘Ik had graag van de verdachte gehoord hoe het komt dat hij met deze hoeveelheden achter het stuur verzeild raakt’, aldus Wijnands.

Alcoholprobleem

Er was volgens de rechter wellicht sprake van een alcoholprobleem. De man is veel vaker veroordeeld voor rijden onder invloed, het strafblad gaat terug tot 2001. Een werkstraf was niet meer aan de orde, vond de rechter. Overeenkomstig de eis van de officier van justitie veroordeelde Wijnands de Drachtster tot twee weken cel plus een week voorwaardelijk en een rijontzegging van anderhalf jaar.