Bestelbus in de sloot bij Boelenslaan

Publicatie: wo 26 februari 2020 15.53 uur

BOELENSLAAN - Een bestelbus van de stichting MOA is woensdagmiddag in de sloot beland bij de Betlhemensreed in Boelenslaan. Rond 13.00 uur ging het mis toen de bestuurder achteruit het weggetje in reed. Hij reed regelrecht half de sloot in.

De bus is vastgezet met banden in afwachting van de berger. Een mobiele kraan van Luimstra bracht uitkomst. De bestelbus is weer op de weg getrokken en de bestuurder kon zijn weg weer vervolgen.

FOTONIEUWS