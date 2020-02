Verdachte: 'Ik ben niet zo'n lezer'

LEEUWARDEN - Een 25-jarige inwoner van Kollumerzwaag zei woensdag tegen rechter Gustaaf Wijnands dat hij de brief, waarin vermeld stond dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, verkeerd had gelezen. ‘Ik ben niet zo’n lezer’, zei de man. Bij de politie, hij werd op 7 januari aangehouden, had hij nogal tegenstrijdig verklaard dat hij niet wist dat hij niet mocht rijden, maar hij zou wel hebben geweten dat het rijbewijs ongeldig was verklaard.

De rechter hield hem nog maar even voor waarom je zonder geldig rijbewijs beter niet de weg op kunt gaan: ‘U bent niet verzekerd wanneer u een ongeval veroorzaakt’. Omdat de Kollumerzwaagster al eerder een werkstraf heeft gehad, ontkwam de rechter niet aan het zogeheten taakstrafverbod. Om dat verbod nog een beetje te omzeilen, legde Wijnands een gevangenisstraf van een dag op, en daarnaast een werkstraf van 50 uur. De verdachte is de auto kwijt waar hij die dag reed: het voertuig werd verbeurd verklaard.