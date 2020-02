Hoogwerker klem in tunnel in Drachten

Publicatie: wo 26 februari 2020 15.07 uur

DRACHTEN - Een hoogwerker is woensdagmiddag klem komen te zitten in een tunnel aan de Knobben in Drachten. Het ongeval vond om 13.15 uur en de bestuurder van het voertuig had de hoogte verkeerd ingeschat. Met een enorme klap kwam de combinatie tot stilstand in de tunnel.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder en de bijrijder te controleren. Niemand raakte gewond bij het ongeval. De Knobben werd volledig afgesloten voor het overige verkeer.

De Verkeers ongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

