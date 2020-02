Waarom is de vespa populair?

Publicatie: wo 26 februari 2020 15.00 uur

LEEUWARDEN - De Vespa is al een lange tijd erg populair. Dit kom mede door het retro design, het superieure rijgedrag en het speciale gevoel dat je krijgt als je op een Vespa zit. Hieronder vertellen we je meer over deze prachtige scooter.

Design

De Vespa is met z’n retro design erg populair en is daarnaast tijdloos. Het voertuig is bedoeld voor jong en oud en is simpel maar toch robuust. Natuurlijk is er ook gedacht aan elegantie, het is dan ook een Italiaans merk, bij de italianen staat elegantie hoog in het vaandel.

Naast de retro Vespa zijn er ook nog eens sportieve of moderne Vespa’s te koop. Kortom, er is voor ieder wat wils.

Rijgedrag

De fabrikant achter de Vespa is Piaggio. Zij hebben bij de ontwikkeling van de Vespa goed gelet om het rijcomfort, dit moet echt een ervaring op zich zijn! De scooter ligt als een blok op de weg en de bedieningsknoppen zijn op een logische manier aangebracht.

De Vespa is daarnaast niet gevoelig voor mankementen, deze zorgen dan ook niet snel voor het verstoren van het rijplezier. De scooter is dusdanig populair dat er zelfs over de hele wereld diverse Vespa clubs zijn die in groepen met elkaar een leuke tocht maken.

Vespa kopen

Wil je ook een Vespa scooter kopen? Aarzel dan niet, je zult hier zeker geen spijt van krijgen. Wellicht is het merk wat duurder dan sommige concurrenten, maar dit wordt ruimschoots goed gemaakt met het rijcomfort, het design en de kwaliteit van de onderdelen. Binnen de Vespa reeks is de Vespa Sprint enorm gewild. Deze scooter werd geproduceerd in de jaren 60 en 70 maar is nu weer helemaal terug met een nieuwe versie!

Als afsluiter is het ook leuk om te vermelden dat je zelfs een eigen Custom Vespa kan samenstellen. De scooter komt veel voor, vooral in de grote steden, hoe leuk zou het zijn als jij een uniek exemplaar hebt?!