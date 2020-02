Vier inbraken in Ã©Ã©n nacht in buitengebied SuwÃ¢ld

Vier inbraken in één nacht in buitengebied Suwâld

Publicatie: di 25 februari 2020 18.20 uur

SUWâLD - In het buitengebied van Suwâld zijn in de nacht van maandag op dinsdag vier inbraken gepleegd. Opvallend was dat alleen werd ingebroken in de schuren en/of stallen van de woningen aan de Aldemiede. De huizen zelf werden niet betreden.

De bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan en de politie is een onderzoek gestart op de verschillende adressen. Bij de inbraken werden diverse goederen buitgemaakt waaronder een benzinepasje, een telefoon en andere apparatuur en/of materiaal.

Een in een schuur geparkeerde auto werd ook het doelwit van de inbreker. De autoruit werd ingeslagen om deze te kunnen te doorzoeken. Of uit dit voertuig iets gestolen is, is onbekend.