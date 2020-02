Autobrand aan Reitsmastrjitte in Harkema

Publicatie: di 25 februari 2020 16.45 uur

HARKEMA - Aan de Reitsmastrjitte in Harkema is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een geparkeerde auto. De auto stond geparkeerd in een parkeervak toen er rook werd opgemerkt.

De brandweer van Surhuisterveen werd om 15.01 uur opgeroepen en wist te voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto alsnog zwaar beschadigde. Wat de exacte oorzaak van de brand is, is niet duidelijk.

