Sluiting woning vanwege hennepkwekerij

Publicatie: di 25 februari 2020 16.21 uur

HURDEGARYP - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft vrijdag 21 februari een woning aan De Sinderhoven in Hurdegaryp gesloten. De woning is voor een periode van drie maanden gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd.

In het huis stuitte de politie op 24 januari van dit jaar op ruim driehonderd wietplanten met bijbehorende apparatuur. Daarnaast voldeed de elektriciteitsinstallatie niet en was hierdoor de brandveiligheid van de woning in het geding.