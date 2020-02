Bestuurder â€˜heel erg foutâ€™ na doorrijden botsing

Bestuurder ‘heel erg fout’ na doorrijden botsing

Publicatie: di 25 februari 2020 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Nij Beets (29) dacht dat hij een ree had geraakt, toen hij in de nacht van 1 september vorig jaar op de Beetsterdyk vanuit Aldeboarn naar huis reed. De voorruit van zijn auto was versplinterd. Hij was wel even gestopt om te kijken wat hij had geraakt, maar hij zag niks liggen. ‘En dat is raar’, zei politierechter Bauke Jansen. ‘Als uw voorruit helemaal kapot is. Dat is toch wel een beetje struisvogelpolitiek’.

Fietste de verkeerde kant op

Met zijn hoofd uit het raam was de Nij Beetser verder gereden. Later hoorde hij van de politie dat het niet een dier was wat hij had geraakt. Hij had een fietser aangereden, een jeugdige inwoner van Luxwoude. Die kwam van het dorpsfeest in Aldeboarn en was op weg naar huis. Hij wist alleen nog dat hij een harde klap van achteren had gevoeld. Toen hij bijkwam, lag hij in de berm en stonden allerlei mensen om hem heen.

Kentekenplaat op het wegdek

Hij had meerdere verwondingen, waaronder een pijnlijk been en een bult op zijn hoofd. De politie hoefde niet veel moeite te doen om de bestuurder te vinden die aanrijding had veroorzaakt: de kentekenplaat van de auto van de verdachte lag op het wegdek. De Nij Beetser had gedronken. Enkele uren na de aanrijding blies hij 370 ug/l, 220 ug/l is toegestaan. Daar is verder geen werk van gemaakt, de man had gezegd dat hij na thuiskomst nog vier of vijf ‘schrikborrels’ had genomen.

‘Aspect van menselijkheid’

Bij de politie had hij verklaard dat hij ‘enorm geschrokken’ was toen hij hoorde dat hij een persoon had aangereden. Over de schade had hij nog niets gehoord, hij had ook nog geen contact gezocht met het slachtoffer. Tot grote verbazing van officier van justitie Marco van den Broek. Hij had aan de politie kunnen vragen hoe hij in contact had kunnen komen met het slachtoffer, vond de officier. ‘Dat is een aspect van menselijkheid’.

60 maanden rijontzegging

Dat hij dat niet had gedaan, was voor Van den Broek een teken dat het de verdachte onverschillig liet. De aanklager vertaalde zijn ongenoegen in een wel heel erg pittige eis.

Zich baserend op de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) in dit soort zaken eiste Van den Broek twee maanden cel en een rijontzegging van 60 maanden. ‘Hier zit iemand die geen verantwoordelijkheid neemt. U moet echt niet meer de weg op gedurende langere tijd’, aldus de officier.

Uitblijven van een reactie

Rechter Jansen had zich net zo verwonderd als de officier over het uitblijven van een reactie van de verdachte. ‘Dit is allemaal wel heel erg fout. Dat u niet in uw omgeving mensen hebt gehad die zeiden: dit kan niet. Ik vind het heel raar dat u geen enkele actie hebt genomen richting het slachtoffer’. Het ging de rechter iets te ver om de Nij Beetser naar het gevang te sturen. Jansen veroordeelde de man tot een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van 12 maanden.