Dodelijk ongeval op Fabrieksweg op Ameland

Publicatie: di 25 februari 2020 15.00 uur

HOLLUM - Bij een verkeersongeval op de Fabrieksweg in Hollum op Ameland is dinsdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door een rijdende kraanauto aangereden. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. Alle (medische) hulp mocht helaas niet meer baten.

De politie onderzoekt momenteel hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Zo wordt er gesproken met de bestuurder van de kraanauto. Verder moet nog duidelijk worden of het slachtoffer op de Fabrieksweg liep of op een fiets was.

Als mensen het ongeval hebben gezien, dan wil de politie graag met hen in contact komen. Getuigen kunnen bellen naar 0900-8844.