Luxe Audi A8 van Romke Kooyenga staat te koop

Publicatie: di 25 februari 2020 14.48 uur

DRACHTEN - Een prototype van de aangepaste Audi A8 van koning Willem-Alexander staat sindskort te koop bij Autoland van den Brug in Drachten. Het voertuig wordt voor bijna 75.000 euro aangeboden via AutoTrack te koop. De auto was volgens het zakenblad Quote eigendom van voormalig Quote 500-lid Romke Kooyenga.

Romke Kooyenga verkoopt de auto naar eigen zeggen omdat zijn broer, vriend en chauffeur Berend Kooyenga ernstig ziek is. Uit respect voor hem wil Kooyenga niet met een andere chauffeur in dezelfde auto blijven rijden, zo meldt zakenblad Quote.