Man sluit vriendin op in kruipruimte: 15 maand cel

Publicatie: di 25 februari 2020 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Bakkeveen die begin september zijn vriendin tot twee keer toe heeft opgesloten in de kruipruimte van zijn woning, is dinsdag veroordeeld tot 15 maanden cel. Het Openbaar Ministerie (OM) had 18 maanden geëist. De Bakkeveenster had zijn vriendin in de kruipruimte verstopt om te voorkomen dat de politie haar verwondingen zou zien.

MMA-vechter

De man, volgens zijn vriendin een voormalig MMA-vechter (mixed martial arts), zou zijn partner meermaals hebben mishandeld. Meestal gebeurde dat als hij onder invloed was van alcohol en drugs. Hij was voorwaardelijk op vrije voeten – van een veroordeling voor huiselijk geweld - en was bang dat hij terug naar de gevangenis moest als bleek dat hij zijn vriendin had geslagen.

In shock en niet in staat om te communiceren

De doodsbange vrouw had haar zus via Facebook Messenger om hulp gevraagd. Toen de politie haar in de kruipruimte aantrof, was ze in shock en was ze niet in staat om te communiceren. De Bakkeveenster heeft verder tot twee keer toe kennissen in Joure mishandeld en de ruiten ingegooid. De man heeft vele malen hulpverlening en behandelingen opgelegd gekregen. Recentelijk is hij nog naar een verslavingskliniek gestuurd. Na een paar dagen is hij daar weggelopen.

Genoeg kansen gehad

De rechtbank stelde dat hij inmiddels genoeg kansen heeft gehad. Hij verscheen twee weken geleden niet op de zitting, hij was bang dat hij opgepakt zou worden en meteen naar de gevangenis moest. De man is vaker veroordeeld voor geweldsdelicten. Hij moet aan zijn vriendin 2000 euro smartengeld betalen. De kennissen uit Joure kregen een schadevergoeding van ruim 2500 euro toegewezen.