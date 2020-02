Smallingerland biedt inwoners gratis warmtescan

Publicatie: di 25 februari 2020 11.34 uur

DRACHTEN - Inwoners uit diverse dorpen en wijken in Smallingerland kunnen een gratis warmtescan laten uitvoeren. De gemeente stelt warmtebeeldcamera's beschikbaar. De scans moeten inwoners aanzetten tot energiebesparende maatregelen. Door het uitvoeren van een warmtescan krijgt de inwoner inzicht in waar warmte uit de woning weglekt en waar het zinvol is om extra te isoleren. Een beter geïsoleerd huis geeft meer wooncomfort en verlaagt de maandelijkse energiekosten.

Warmtecamera's

De camera's zijn eenvoudig te gebruiken door middel van een mobiele telefoon of tablet. Het is een klein opzetstukje dat op een telefoon of tablet kan worden geklikt. Met behulp van een app geeft het apparaat vervolgens aan waar warmte uit de woning lekt. De warmtescans worden aangeboden door de wijkraden en dorpsbelangen die de warmtebeeldcamera's in bruikleen krijgen. Tot nu toe zijn er zeven dorpen en wijken die hiermee aan de slag gaan.

Wilt u ook gebruik maken van een warmtebeeldcamera?

Neem dan contact op met uw plaatselijke wijkraad en/of dorpsbelang. Naast warmtebeeldcamera's voor dorpen en wijken biedt de gemeente ook een tweetal camera's aan via de Bibliotheek Drachten; zowel voor Android als iPhone. Leden van de Bibliotheek kunnen de camera een week lang lenen voor het scannen van hun woning.

Regeling Reductie Energieverbruik

Het aanbod van de warmtebeeldcamera's is de eerste activiteit binnen de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). De gemeente Smallingerland heeft eind vorig jaar 300.000 euro van het Rijk toegekend gekregen om particuliere woningeigenaren te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. De komende maanden zal de gemeente meerdere acties uitrollen om eigenaren te stimuleren en adviseren op het gebied van energiebesparing.