'Taxichauffeur reed te hard bij dodelijk ongeval'

Publicatie: di 25 februari 2020 10.30 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden geëist voor een 60-jarige taxichauffeur uit Bontebok. De man botste op 21 november 2017 op ‘t Kiemke in Gorredijk met zijn taxi op de auto van een 56-jarige inwoonster van Lippenhuizen. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Ze was vanaf de uitrit van een tuincentrum de weg op gereden.

Gegevens van de airbagmodule

De taxichauffeur zei dat hij de vrouw nooit heeft gezien. Het slachtoffer had de taxi voorrang moeten verlenen. Bij een vorige zitting, op 19 april vorig jaar, ging de officier van justitie er vanuit dat de taxichauffeur te hard heeft gereden. Die conclusie was gebaseerd op de bevindingen van de politie en de gegevens van de airbagmodule van de taxi, een Hyundai.

30 kilometerbord verstopt achter plaatsnaambord

De taxi zou zo’n 60 kilometer per uur hebben gereden, ter plaatse is 30 kilometer per uur het maximum. Dat wist de verdachte niet. Volgens hem staat het bord met de maximumsnelheid verstopt achter het plaatsnaambord van Gorredijk. Er kwam vorig jaar nog geen uitspraak: de rechtbank wilde meer weten over de snelheid van beide auto’s en over de betrouwbaarheid van de gegevens van de airbagmodule van de Hyundai. Volgens de airbagmodule bedroeg de snelheid tussen 55 en 65 kilometer per uur.

Geaccelereerd vlak voor de botsing

De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) van de politie kwam tot de slotsom dat de taxi ongeveer 60 kilometer per uur moet hebben gereden. Vlak voor de botsing zou de chauffeur geaccelereerd hebben naar 65 kilometer per uur. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) oordeelde dat de conclusies van de VOA betrouwbaar zijn. Uit camerabeelden bleek dat de verdachte niet heeft geremd. De vrouw was vanachter een beukenhaagje de weg op gereden. ‘Ik snap nog nooit dat ik haar niet heb gezien’, zei de verdachte. Hij voegde eraan toe dat hij in zijn beleving niet hard had gereden.

Slechte weersomstandigheden

Volgens de verdachte waren de weersomstandigheden slecht: het had de hele dag geregend. Het verbaasde hem dat in het politierapport stond dat het niet had geregend. De grote vraag was wat rechtbankvoorzitter Bert Dölle betrof: ‘Waarom een ervaren taxichauffeur even de situatie kwijt kan zijn’. Een mogelijkheid zou volgens Dölle kunnen zijn dat de taxi een dusdanig hoge snelheid had dat reageren niet meer mogelijk was.

De rechtbank doet op 10 maart uitspraak.