Dokkumer zit dronken achter het stuur

Publicatie: ma 24 februari 2020 18.40 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige automobilist uit Dokkum had zondagnacht te diep in het glaasje gekeken. Hij reed om 3.00 uur over de Aldlânsdyk in Leeuwarden toen hij werd staande gehouden door de politie.

Uit een blaastest werd gelijk duidelijk dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Aan het bureau blies de Dokkumer 140 ug/l. De man kreeg een boete van 300 euro.