T-diel bezuinigt op 'kinderen in armoede'

Publicatie: ma 24 februari 2020 12.00 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel wil een bezuiniging doorvoeren op de minima regeling. Via deze regeling kunnen arme gezinnen gebruikmaken van bijvoorbeeld een bijdrage voor de aanschaf van een computer. Ook maken deze gezinnen aanspraak op een bijdrage van 182 euro zodat kinderen gebruik kunnen maken van sport- of muziekles.

De PvdA en GroenLinks vinden dat het overduidelijk gaat om een bezuiniging terwijl de gemeente spreekt van een 'overheveling'. De gemeente stopt met de 'maatschappelijke participatie voor kinderen' en de computervergoeding. Deze vergoedingen zullen daarna geregeld moeten worden door het Kindpakket van de fondsen Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur. Dit gebeurt - zoals het nu lijkt - zonder dat er meer geld naar deze stichting en fondsen gaat.

"Wij willen weten waar dat geld blijft" aldus de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. "Het kan toch niet waar zijn dat onze gemeente bezuinigt op kinderen in armoede?"

De Stichting Leergeld krijgt deels zijn geld via de gemeente en deels via giften en fondsen. De gemeente gaf de stichting vorig jaar 25.000 euro terwijl de stichting in Tytsjerksteradiel voor 60.000 euro uitgaf. De PvdA en GroenLinks willen weten hoe het geld in het vervolg verdeeld wordt.