Stel opgepakt na diefstal van brandstof

Publicatie: ma 24 februari 2020 11.06 uur

TWIJZELERHEIDE - De politie heeft vorige week twee verdachten aangehouden op verdenking van het tanken zonder te betalen.

De twee verdachten, een 40-jarige man uit de gemeente Stadskanaal en een 30-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen, reden rond in een Volvo, met verschillende kentekens. Ze zijn donderdagmiddag door de politie aangehouden in Twijzelerheide.

De twee hebben in ieder geval getankt bij het Total-tankstation in De Westereen en de Shell-pomp aan de N355 in Twijzel.