Aardbeving gemeten nabij Surhuisterveen

Publicatie: zo 23 februari 2020 10.53 uur

SURHUISTERVEEN - In Opende, nabij Surhuisterveen, is zaterdagavond een aardbeving gemeten. De meting werd om 19.12 uur gedaan en de beving had - volgens het KNMI, een kracht van 1.4 op de schaal van Richter.

De beving vond nog net plaats in de provincie Groningen maar Opende valt duidelijk buiten het bekende aardgasgebied waar regelmatig aardbevingen worden waargenomen. Aan de kant van Friesland zitten wel een aantal kleine gasvelden. De beving bevond zich op 3 kilometer diepte, dit is gebruikelijk bij bevingen als gevolg van de gaswinning.