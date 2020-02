Gewonde bij eenzijdig ongeval bij Oosterwolde

Publicatie: za 22 februari 2020 21.33 uur

OOSTERWOLDE - Op de Rendijk bij Oosterwolde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig in een bocht rechtdoor gereden en op de kant in een sloot tot stilstand gekomen. Ook schampte de auto lichtelijk een boom. De automobilist raakte gewond bij het ongeval.

De hulpdiensten werden omstreeks 19.45 uur opgeroepen voor het ongeval. Het ambulancepersoneel heeft de automobilist uit de auto geholpen en is daarna onderzocht in de ambulance. De automobilist is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De auto raakte beschadigd bij het ongeval en is geborgen door een bergingsbedrijf. De politie heeft het ongeval op papier gezet.

