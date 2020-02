Snelheidscontrole op klachtlocatie bij de Triemen

Publicatie: za 22 februari 2020 20.36 uur

TRIEMEN - Team Verkeer Noord-Nederland van de politie heeft zaterdagmiddag een snelheidscontrole gehouden op de Trekwei (N910) bij de Triemen. Er kwamen 302 bestuurders langs de controle. Van deze bestuurders gingen er 102 in overtreding. De hoogste snelheid die werd gemeten was 104 kilometer per uur.

Op de Trekwei bij de Triemen is een maximale snelheid van 60 km/u toegestaan. De Trekwei is één van de klachtlocaties waar zaterdagmiddag werd gecontroleerd.