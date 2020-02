Brand op bovenverdieping van huis in Dokkum

Publicatie: za 22 februari 2020 14.29 uur

DOKKUM - Er is zaterdag brand uitgebroken op een bovenverdieping van een woning aan de Hoedemakersweg in Dokkum. De brandweer kwam om 13.51 uur ter plaatse om de brand te blussen.

De brandweerlieden zijn naar binnengegaan om het vuur te doven. De bovenverdieping liep veel schade op door de brand. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. De woning is later door de brandweer geventileerd.

